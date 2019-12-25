В пробах воды на Камчатке не обнаружены следы ядовитых веществ

Образцы были взяты с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная.

В пробах воды и песка, взятых полицейскими криминалистами на Халактырском пляже на Камчатке, не обнаружены следы ядовитых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в пробах нашли только следы горюче-смазочных материалов. Показатели по нефтепродуктам превышают допустимые в четыре раза, по фенолу — в два с половиной раза.

Также образцы были взяты с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная.

В прокуратуре сообщили, что материалы проверки загрязнения на Камчатке отправили в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела.

Ранее Следственный комитет возбудил дело после загрязнения Авачинского залива на Камчатке.

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