На Камчатке молодой мужчина погиб во время удаления аппендицита

Врач порезал важную артерию, пациент скончался от кровопотери.

На Камчатке врач - хирург подозревается в причинении смерти пациента во время операции.

Трагическая операция проходила 2 сентября. На операционный стол попал 36-летний мужчина с приступом аппендицита. Оперировал 54-летний хирург. В ходе операции опытный врач задел правую подвздошную артерию, и пациент скончался от обширной кровопотери, сообщают региональные следственные органы СКР по Камчатскому краю.

В отношении хирурга возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. СУ СК РФ по Камчатскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV