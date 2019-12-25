На Камчатке молодой мужчина погиб во время удаления аппендицита

На Камчатке врач - хирург подозревается в причинении смерти пациента во время операции.
Трагическая операция проходила 2 сентября. На операционный стол попал 36-летний мужчина с приступом аппендицита. Оперировал 54-летний хирург. В ходе операции опытный врач задел правую подвздошную артерию, и пациент скончался от обширной кровопотери, сообщают региональные следственные органы СКР по Камчатскому краю.
В отношении хирурга возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".
В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
СУ СК РФ по Камчатскому краю
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото: Piter.TV
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