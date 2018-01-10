  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве в частной клинике после операции умерла пациентка
Сегодня, 10:20
60
MShaffter

В Москве в частной клинике после операции умерла пациентка

0 0

Прокуратура по факту смерти пациентки частной медицинской организации начала проверку.

В Московской частной клинике умерла пациентка.

ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову сообщает, что Пресненская межрайонная прокуратура начала поверку частной медицинской клиники, где 7 октября после платной медицинский процедуры умерла пациентка.

В ходе проверки будет проверено соблюдение медучреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг.

Издание "Мослента" сообщает, что речь идет о 45-летней женщине, которой проводилась липосакция. В марте 2020 года в этой же клинике умер 39-летний пациент, которому проводили операцию по исправлению носовой перегородки из-за сильно храпа.

Ранее:В Дагестане у 3-летнего ребенка в стоматологическом кабине остановилось сердце

Фото:pixabay

Теги: новости мсквы, умерла пациентка, частная клиника
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии