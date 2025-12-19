Суд Петербурга закрыл частную клинику после случая туберкулеза

Медцентр в Петербурге остановили на месяц из-за пропуска болезни.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность частной медицинской клиники на 30 дней после выявления пациента с туберкулезом, который ранее прошел обязательный медосмотр. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Решение суда связано с заболеванием сотрудника крупной петербургской компании. В середине января 2026 года у него диагностировали запущенную форму туберкулеза легких с лекарственной устойчивостью. За несколько месяцев до выявления заболевания пациент проходил обязательное медицинское обследование. По его итогам клиника выдала заключение об отсутствии противопоказаний к работе. Проведенная флюорография не выявила уже развивавшееся заболевание.

Проверка Роспотребнадзора установила нарушения санитарных правил. Медицинский центр не обеспечил надлежащие меры профилактики инфекционных заболеваний. Также были выявлены недостатки в системе эпидемиологической безопасности.

Представители клиники заявили в суде, что большая часть нарушений устранена. Суд счел допущенные нарушения существенными. Деятельность медицинской организации приостановлена с 30 января 2026 года сроком на один месяц.

Фото: Piter.TV