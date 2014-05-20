Глава региона рассказал о трех пострадавших.

В российском городе Воронеже на жилой дом упал беспилотник, от чего пострадали три человека. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный губернатор Александр Гусев. Чиновник заметил, что пациенты ранены осколками, им оказана медицинская помощь. От госпитализации местные жители отказались. В социальных сетях распространяются фотографии здания, на котором заметны повреждения.

По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Александр Гусев, губернатор Воронежской области

В управляющей компании журналистам "РИА Новости" рассказали о том, что дрон противника попал между вторым и третьим этажами здания. Затронуты несколько квартир и офисный центр. Сотрудники ТСЖ заметили, что после инцидента не стали отключать жильцуам газ и водоснабжение. Напомним, что Воронежская область в южной части граничит с территорией Украины. По двум районам 2022 году властивводили желтый уровень террористической опасности.

Военные РФ сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в зоне СВО.

Фото и видео: Telegram / Гусев, На видео Видно, Mash.