Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада".

Две попытки ротации Вооруженных сил Украины сорвали российские военнослужащие на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал руководитель местной пресс-службы "Западной" группировки сил Сергей Зыбинский. Эксперт пояснил, что в рамках боевых сражений по купянскому направлению разведка смогла вскрыть перемещение военной техники при 102-й отдельной бригады территориальной обороны противника.

Сорваны две попытки ротации ВСУ на передовых позициях, а также уничтожена одна диверсионно-разведывательная группа и два миномётных расчёта в полосе обороны Шестой общевойсковой и Первой танковой армий. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы Запада"

Дополнительно эксперт заметил, что огнем из гаубицы "Мста-С" уничтожена одна боевая машина пехоты ВСУ, размещенная в районе Кисловки, а около населенного пункта Роднянское огнем из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" поражена одноименная РСЗО противника. Из российского зенитного ракетного комплекса "Тор" у военных получилось сбить разведывательный беспилотник "Эльф".

Минобороны показало кадры уничтожения радара западного комплекса IRIS-T.

Фото и видео: Минобороны России