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Минобороны показало кадры уничтожения радара западного комплекса IRIS-T

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Военные в зоне СВО уничтожили немецкую технику.

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции при помощи дрона-камикадзе "Ланцет-3" ликвидировали украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, поставленного киевскому режиму странами-членами НАТО. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороны. Специалисты уточнили,что на кадрах можно увидеть поражение многофункциональной радиолокационной радиолокационной станции из состава ЗРК IRIS-T SLM производства Германии, которая находилась на балансе Вооруженных сил Украины.

Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующим боеприпасом. Ударом БПЛА РЛС уничтожена.п

пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ

Фото и видео: Минобороны России

Теги: iris-t, ланцет, минобороны, пво, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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