Военные в зоне СВО уничтожили немецкую технику.

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции при помощи дрона-камикадзе "Ланцет-3" ликвидировали украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, поставленного киевскому режиму странами-членами НАТО. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороны. Специалисты уточнили,что на кадрах можно увидеть поражение многофункциональной радиолокационной радиолокационной станции из состава ЗРК IRIS-T SLM производства Германии, которая находилась на балансе Вооруженных сил Украины.

Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующим боеприпасом. Ударом БПЛА РЛС уничтожена.п пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России