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Губернатор Гусев: после атаки ВСУ на Воронежскую области есть пострадавшие
Сегодня, 7:58
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Губернатор Гусев: после атаки ВСУ на Воронежскую области есть пострадавшие

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В российском регионе рассказали об ударе БПЛА ВСУ по территории.

Российские силы противовоздушной обороны всю ночь с 22 на 23 июля отражали атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты, расположенные на территории Воронежской области. Соответствующее заявление глава региона Александр Гусев сделал общественности через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Местный чиновник пояснил, что в настоящее время власти знают о пострадавших и серьезных последствиях налета БПЛА.

Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия. Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб.

Александр Гусев, глава региона 

В Воронежской области объявлен траур с 23 по 25 июня после ракетного удара ВСУ.

Фото: Макс / Гусев

Теги: александр гусев, беспилотники, воронежская область, всу, регионы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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