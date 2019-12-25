Губернатор Гусев: после атаки ВСУ на Воронежскую области есть пострадавшие

В российском регионе рассказали об ударе БПЛА ВСУ по территории.

Российские силы противовоздушной обороны всю ночь с 22 на 23 июля отражали атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты, расположенные на территории Воронежской области. Соответствующее заявление глава региона Александр Гусев сделал общественности через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Местный чиновник пояснил, что в настоящее время власти знают о пострадавших и серьезных последствиях налета БПЛА.

Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия. Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб. Александр Гусев, глава региона

В Воронежской области объявлен траур с 23 по 25 июня после ракетного удара ВСУ.

Фото: Макс / Гусев