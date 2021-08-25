Губернатор Гладков: в Белгородской области после обстрелов ВСУ пострадали три человека

Глава региона рассказал о стрельбе ВСУ по Шебекинскому району.

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины за ночь на 9 июня в Белгородской области пострадали три человека. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный губернатор Вячеслав Гладков. Он пояснил, что один человек отказался от госпитализации, остальные два - находятся сейчас в больнице. Эксперт пояснил, что в настоящее время у властей нет возможности провести осмотр Шебекино, так как там все еще фиксируются частые обстрелы со стороны противника. Однако как только они закончатся, то чиновники сразу же приступят к восстановлению зданий и повреждений.

О происшествиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном... В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда... Вячеслав Гладков, глава региона

Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет.

Фото и видео: Вконтакте / Настоящий Гладков