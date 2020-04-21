Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет

Глава региона развеял обеспокоенность жителей Новой Таволжанки и Шебекинского округа.

Украинских диверсантов нет на территории Белгородской области. Такое заявление в рамках видеообращения сделал глава российского региона Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что лично встретился с жителями Шебекинского округа, которые в настоящее время сильно обеспокоены происходящем на государственной границе и обстрелами со стороны ВСУ. Также граждане обсуждают обстановку в Новой Таволжанке и считают, что там якобы находятся диверсанты.

Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что еще 4 июня российские пограничники не позволили украинской диверсионно-разведывательной группе переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В результате артиллерийского удара противник отошел на свои позиции. В населенном пункте остаются около 100 жителей, но региональные власти не могут уточнить точные данные из-за обстрелов.

В Белгородской области уточнили число погибших при обстреле ВСУ Соболевки.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков