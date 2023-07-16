Губернатор Флориды переименовал аэропорт в честь Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис переименовал аэропорт в округе Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе палаты представителей штата.

Отмечается, что Десантис подписал законопроект о переименовании аэропорта, который находится в округе, где живет американский лидер. Решение вступит в силу с 1 июля 2026 года. Изменения также подлежат согласованию с Федеральным управлением гражданской авиации США.

Отметим, что в честь нынешнего президента США уже назвали шоссе, ведущее к воздушной гавани от его имения. Кроме того, в честь Трампа переименовали Институт мира и главную театрально-концертную площадку, которая носила имя Джона Кеннеди.

