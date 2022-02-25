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Губернатор Белгородской области: за ночь происшествий не было

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Вячеслав Гладков рассказал о планах на 25 февраля.

Губернатор граничащего с Украиной российского региона рассказал об обстановке. В собственном Instagram-аккаунте Вячеслав Гладков поделился с подписчиками ситуацией, которая зафиксирована в ночь на 25 февраля. По сведениям от чиновника, в Белгородской области в этот период времени никаких экстренных происшествий, связанных с проведением специальной военной операции на Донбассе, не было. Глава области уточнил, что местные власти окажут помощь жителям, чьи дома ранее оказались частично или полностью разрушены.

В пятницу 25 февраля Вячеслав Гладков намерен посетить пострадавшие районы области, пообщаться с местными жителями и главами муниципалитетов.

Полиция в Белгороде задержала кукарекающего за донаты тиктокера в форме ДПС.

Фото и видео: Instagram / gladkov1969

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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