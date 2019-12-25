Губернатор Беглов оценил слухи о своей отставке

"Пусть клевещут, у каждого свое мнение".

Губернатор Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о своей отставке. Об этом сообщило издание Znak.com.

СМИ ранее сделали такое предположение, так как на некоторых документах появилась подпись вице-губернатора Валерия Пикалева. Как оказалось, Александр Беглов вывихнул руку во время зарядки.

И в этот период, Беглов (по его словам) "ездил по городу, занимался рабочими вопросами". На вопрос о правдивости слухов об отставке он ответил: "Пусть клевещут, у каждого свое мнение". Как уточнил Беглов относительно подписи Пикалева на документах, документов было очень много, а он левой рукой писать не умеет.

Беглов в День памяти жертв блокады возложил цветы на Пискаревском кладбище.

Фото: ВК/ Александр Беглов