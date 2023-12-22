Губернатор Беглов навестил военнослужащих СВО в Военном клиническом госпитале в Петербурге

Глава Петербурга Александр Беглов навестил бойцов СВО, которые сейчас проходят лечение в Военном клиническом госпитале. Об этом губернатор сообщил в своем tg-канале.
Градоначальник отметил, что получил большое удовольствие во время беседы с военными. Он подчеркнул, что они понимали его с полуслова. Беглов рассказал, что с бойцами легче говорить на политические темы, а с гражданскими сложнее проходит диалог.
Градоначальник пообещал военным привести в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, чтобы бойцы при желании могли обсудить с ними возможность начать спортивную карьеру.
Пациенты госпиталя, которые воевали в зоне СВО, услышали слова благодарности от Беглова. Он назвал мужчин героями Отечества.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге продлили на 2024 год меры поддержки семей участников СВО.
Фото: Telegram / Александр Беглов
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