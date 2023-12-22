Губернатор Беглов навестил военнослужащих СВО в Военном клиническом госпитале в Петербурге

Чиновник рассказал, что с бойцами легче говорить на политические темы, а с гражданскими сложнее проходит диалог.

Глава Петербурга Александр Беглов навестил бойцов СВО, которые сейчас проходят лечение в Военном клиническом госпитале. Об этом губернатор сообщил в своем tg-канале.

Градоначальник отметил, что получил большое удовольствие во время беседы с военными. Он подчеркнул, что они понимали его с полуслова. Беглов рассказал, что с бойцами легче говорить на политические темы, а с гражданскими сложнее проходит диалог.

Градоначальник пообещал военным привести в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, чтобы бойцы при желании могли обсудить с ними возможность начать спортивную карьеру.

Пациенты госпиталя, которые воевали в зоне СВО, услышали слова благодарности от Беглова. Он назвал мужчин героями Отечества.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге продлили на 2024 год меры поддержки семей участников СВО.

Фото: Telegram / Александр Беглов