Губерантор Ленобласти посетил фестиваль в детском хосписе

В День защиты детей Александр Дрозденко посетил детский хоспис в Токсово.

1 июня в Детском хосписе Ленинградской области состоялся фестиваль, приуроченный к празднованию Международного дня защиты детей. Темой фестиваля стали "Вредные советы" Григория Остера, а основным лейтмотивом - идея о том, что все возможно. Сценической площадкой фестиваля стал двор стационара, а среди приглашенных артистов были Клоуны Мим-Театра, звезда оперной и эстрадной сцены Методие Бужор, петербургская певица и автор песен Анна Малышева, иллюзионист Антон Матюхин и другие.

Посетил мероприятие и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона со сцены поздравил детей и прочитал "вредный совет" о том, что катаясь по дому на велосипеде, надо "тормозить прямо в доброго и большого папу".

Детский хоспис при Соборе святого Архистратига Божия Михаила поселка Токсово Всеволожского района был открыт в апреле 2018 и является базовой структурой паллиативной медицины для оказания помощи тяжелобольным детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями.

Ранее сообщалось о планах открыть в Петербурге в 2021 году хоспис для "взрослых" детей за 400 млн рублей.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти и Детский хоспис Ленинградской области в соцсети ВКонтакте.