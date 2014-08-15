Грузовой самолет Turkish Cargo совершил аварийную посадку в Бишкеке

Грузовой самолет от компании Turkish Cargo совершил аварийную посадку на территории аэропорта "Манас". Соответствующее заявление через социальные сети сделали журналисты новостного агентства Sputnik со ссылкой на пресс-службу компании "Аэропорты Кыргызстана". В настоящее время известно, что воздушное судно направлялось из города Шэньчжэня в Стамбул, на в Бишкеке у борта планировалась дозаправка.
При подлете выяснилось, что неисправна гидравлическая система. Самолет вынужденно совершил аварийную посадку в 10:11. Судно будут ремонтировать, пострадавших нет.
сообщение от "Аэропорты Кыргызстана"
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Фото и видео: Telegram / Sputnik Кыргызстан
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