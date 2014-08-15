Грузовой самолет Turkish Cargo совершил аварийную посадку в Бишкеке

В результате инцидента никто не пострадал.

Грузовой самолет от компании Turkish Cargo совершил аварийную посадку на территории аэропорта "Манас". Соответствующее заявление через социальные сети сделали журналисты новостного агентства Sputnik со ссылкой на пресс-службу компании "Аэропорты Кыргызстана". В настоящее время известно, что воздушное судно направлялось из города Шэньчжэня в Стамбул, на в Бишкеке у борта планировалась дозаправка.

При подлете выяснилось, что неисправна гидравлическая система. Самолет вынужденно совершил аварийную посадку в 10:11. Судно будут ремонтировать, пострадавших нет. сообщение от "Аэропорты Кыргызстана"

В Пенсильвании самолет упал на парковку дома престарелых.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Кыргызстан