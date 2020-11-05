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В Выборге грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на рельсах
Сегодня, 13:25
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nastya960

В Выборге грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на рельсах

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Перед этим машинист несколько раз сигналил и применил экстренное торможение.

Поезд насмерть сбил мужчину в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Грузовой поезд сбил 58-летнего местного жителя, который сидел на путях. Перед этим машинист несколько раз сигналил и применил экстренное торможение. Мужчина пытался уже встать, но не успел. Он скончался на месте.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

Ранее между станциями "Челово-Тарковичи" поезд наехал на 73-летнюю женщину.

Фото: Piter.tv

Теги: грузовой поезд, сбил человека
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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