Между станциями "Челово-Тарковичи" поезд наехал на 73-летнюю женщину

С различными травмами средней тяжести женщина доставлена в больницу.

На перегоне между железнодорожными станциями Челово-Тарковичи Ленинградской области грузовой поезд наехал на пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции 12 апреля в 20:40 поступило сообщение о том, что на перегоне между железнодорожными станциями Челово-Тарковичи грузовым электропоездом совершен наезд на женщину. Установлено, что 73-летняя петербурженка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

На сигнал повышенной громкости она не реагировала. С различными травмами средней тяжести женщина доставлена в больницу.

Транспортными полицейскими по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В марте в Петербурге поезд сбил насмерть 79-летнюю женщину.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО