Между станциями "Челово-Тарковичи" поезд наехал на 73-летнюю женщину

На перегоне между железнодорожными станциями Челово-Тарковичи Ленинградской области грузовой поезд наехал на пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
В дежурную часть транспортной полиции 12 апреля в 20:40 поступило сообщение о том, что на перегоне между железнодорожными станциями Челово-Тарковичи грузовым электропоездом совершен наезд на женщину. Установлено, что 73-летняя петербурженка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.
На сигнал повышенной громкости она не реагировала. С различными травмами средней тяжести женщина доставлена в больницу.
Транспортными полицейскими по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В марте в Петербурге поезд сбил насмерть 79-летнюю женщину.
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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