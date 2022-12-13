22-летний петербуржец выжил, попав под поезд на станции Царское Село

Пострадавший находится в больнице с многочисленными переломами и другими травмами.

В четверг, 27 апреля, 22-летний петербуржец попал под поезд на ж/д станции Царское Село в Пушкинском районе. Молодой человек выжил, но получил серьёзные травмы. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО.

Инцидент случился около 21:00. Пострадавший переходил пути в наушниках на запрещающий сигнал светофора. Завидев нарушителя, машинист тепловоза применил экстренное торможение и подавал громкие звуковые сигналы, но столкновения было не избежать.

Мужчину госпитализировали с многочисленными переломами и другими травмами. По факту случившегося сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что пожилой петербуржец попал под поезд на перегоне Товарная – Обухово.

Фото: Piter.TV