Грузовики, автобусы и легковушки: Под Нижнекамском не разъехалось 10 транспортных средств

В сети появилось видео с места массовой аварии от очевидцев.

Накануне, 26 октября, под Нижнекамском на Соболековской автодороге не смогли разъехаться 10 транспортных средств.

В ДТП попало 4 вахтовых автобуса, 2 грузовика и 4 легковушки. По предварительной версии виновником аварии стал водитель "Грейт волл", который не соблюдая скоростной режим в сложных погодных условиях вылетел на встречку. Сообщается о двух пострадавших. У 51-летнего водителя "Грейт Волл" перелом ребер и надколенника, тупая травма живота. У 41-летнего водителя ГАЗ диагностированы переломы и ушибы.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что снег выпал и не растаял этим вечером первый раз в этом году. ГИБДД выясняет все детали аварии.

Видео: ВК, НИЖНЕКАМСК LIVE