Из-за перевернувшегося грузовика на улице Типанова образовалась пробка

В Московском районе завалившийся на бок грузовик мешает автомобилистам передвигаться по улице Типанова. Об этом петербуржцы рассказали днем 14 января в социальных сетях.
"Перевертыша" заметили на улице Типанова перед развязкой с Витебским проспектом. По словам очевидцев, заняты две полосы из трех.
Однако неизвестно, что стало причиной инцидента. Очевидцы не сообщили о столкновении грузовика с другим автомобилем. Пользователи в социальных сетях вовсе недоумевают, как такое возможно.
Как это он так? На ровном месте.
пользователь в комментариях под постом
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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владимир Илатовский
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