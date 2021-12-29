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Из-за перевернувшегося грузовика на улице Типанова образовалась пробка
Сегодня, 14:32
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Из-за перевернувшегося грузовика на улице Типанова образовалась пробка

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По словам очевидцев, заняты две полосы из трех. 

В Московском районе завалившийся на бок грузовик мешает автомобилистам передвигаться по улице Типанова. Об этом петербуржцы рассказали днем 14 января в социальных сетях. 

"Перевертыша" заметили на улице Типанова перед развязкой с Витебским проспектом. По словам очевидцев, заняты две полосы из трех. 

Однако неизвестно, что стало причиной инцидента. Очевидцы не сообщили о столкновении грузовика с другим автомобилем. Пользователи в социальных сетях вовсе недоумевают, как такое возможно. 

Как это он так? На ровном месте.

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Ранее мы писали, что полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии на Киевском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владимир Илатовский

 

Теги: грузовик, улица типанова
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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