Грузовик завалил встречную легковушку строительным мусором

На автомобиле теперь множество повреждений.

Водитель из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о том, что на его машину упал строительный мусор с грузовика, который ехал навстречу.

Инцидент произошел 28-го июня в 11 часов на 21-м км КАД. На легковой автомобиль упало нечто вроде рубероида. Из-за падения строительного материала разбилось лобовое стекло и габарит, оторвалось зеркало, на кузове появились многочисленные повреждения. Водитель грузовика скрылся с места происшествия. Пострадавший ищет свидетелей произошедшего, так как видеорегистратора у него нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на юго-западе Петербурга трамвай сошел с рельсов.

Фото: vk.com/spb_today