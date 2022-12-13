Краснов: необоснованный рост цен на продукты и стройматериалы не допущен

Генпрокуратура РФ рассказала о надзорной работе в прошлом году.

Российская генеральная прокуратура совместно ФАС (Федеральной антимонопольной службой), Министерством промышленности и торговли и Министерством по сельскому хозяйству смогла сдержать в стране необоснованный рост цен на продукты, строительные материалы и топливо в 2022 году. Соответствующими результатами с законодателями в верхней палаты парламента поделился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Объявлено более 11 тысяч предостережений крупным производителям и поставщикам продукции о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства. В целом удалось сдержать необоснованный рост... Это имело особое значение при восстановлении инфраструктуры новых регионов. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Эксперт уточнил, что российские прокуроры в 2022 году в порядке надзора проверяли фактическую реализацию принимаемых антикризисных правительственных мер. Особенно ванимание уделялось федеральным денежным средствам и их целевому использованию, противодействию картельным сговорам на товарных рынках страны.

Генпрокурор посоветовал властям муниципалитетов вовремя устранять дефекты в работе.

Фото и видео: Совет Федерации