Грузовик снес знак и съехал в кювет на Мурманском шоссе

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением.

В среду вечером, 29 июня, грузовик снес знак и угодил в кювет на Мурманском шоссе Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, снёс дорожный знак и съехал в кювет. Сейчас подробности случившегося устанавливают полицейские на месте инцидента.

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