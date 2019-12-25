Грузовик снес знак и съехал в кювет на Мурманском шоссе

В среду вечером, 29 июня, грузовик снес знак и угодил в кювет на Мурманском шоссе Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, снёс дорожный знак и съехал в кювет. Сейчас подробности случившегося устанавливают полицейские на месте инцидента.
Ранее на 2-м Муринском проспекте загорелась однокомнатная квартира. Обошлось без пострадавших.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все