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Грузовик снес знак и съехал в кювет на Мурманском шоссе
Сегодня, 21:31
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Грузовик снес знак и съехал в кювет на Мурманском шоссе

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По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением.

В среду вечером, 29 июня, грузовик снес знак и угодил в кювет на Мурманском шоссе Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, снёс дорожный знак и съехал в кювет. Сейчас подробности случившегося устанавливают полицейские на месте инцидента.

Ранее на 2-м Муринском проспекте загорелась однокомнатная квартира. Обошлось без пострадавших. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: знак, кювет, мурманское шоссе
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия,

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