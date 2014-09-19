Суд Петербурга рассмотрит дело о сбитом грузовиком велосипедисте

Петербургская прокуратура утвердила обвинение по делу о ДТП с участием грузовика и велосипедиста.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года водитель грузовика нарушил ПДД, не остановился на красный сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и совершил наезд на велосипедиста.

В результате ДТП 28-летний потерпевший получил серьезные множественные переломы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что самосвал жёстко врезался в отбойник у Пулковского шоссе.

Видео: прокуратура Петербурга

