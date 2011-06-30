Самосвал жёстко врезался в отбойник у Пулковского шоссе

В ночь на четверг, 28 сентября, у развязки с Пулковским шоссе произошла серьёзная авария. Грузовик влетел в барьерное ограждение, водитель пострадал. ОБ этом сообщил Telegram-канал "Мегаполис".
После столкновения с отбойником большегруз опрокинулся. Мужчина за рулём был госпитализирован, о его текущем состоянии не сообщается. По словам очевидцев, он не был пьян и не терял сознание.
В связи с ДТП на КАД были забиты третья и четвёртая полосы внешнего и четвёртая полоса внутреннего кольца.
Ранее мы сообщили о том, что на юге Ленобласти произошло смертельное ДТП с Mercedes.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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