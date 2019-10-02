На площади Бехтерева грузовик сбил пожилую петербурженку на велосипеде

Женщина получила травмы средней степени тяжести.

В четвертом часу дня в четверг, 16 июля, на площади Бехтерева грузовик наехал на пожилую велосипедистку. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербурге и области, 70-летняя женщина пересекала пешеходный переход.

В результате наезда пенсионерка оказалась под прицепом фуры и получила травмы средней степени тяжести. На место вызвали машину реанимации, женщине оказали помощь. Дорожная полиция ведет проверку по факту ДТП. Очевидцы в соцсетях отметили, что фура зацепила попутно ехавшую велосипедистку при повороте. Кроме того, женщине сигналили водители, чтобы она остановилась, а на переходе в момент столкновения горел красный свет для пешеходов.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"