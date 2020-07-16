  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:24
39
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: в Красносельском районе мотоцикл врезался в легковушку

0 0

Машина серьезно повредила передний бампер.

Утром 16-го июля в Красносельском районе Петербурга столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Piter.TV получил видео с камер наблюдения.

Инцидент произошел на перекрестке Петергофского шоссе с проспектом Кузнецова. На кадрах видно, что авария произошла в тот момент, когда "Киа" поворачивала налево, а мотоцикл двигался в прямом направлении на высокой скорости.

На данный момент неизвестно, есть ли в ДТП пострадавшие. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автоледи врезалась в фонарный столб на Институтском проспекте. 

Видео: Piter.TV 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, мотоцикл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии