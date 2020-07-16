Видео: в Красносельском районе мотоцикл врезался в легковушку

Утром 16-го июля в Красносельском районе Петербурга столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Piter.TV получил видео с камер наблюдения.
Инцидент произошел на перекрестке Петергофского шоссе с проспектом Кузнецова. На кадрах видно, что авария произошла в тот момент, когда "Киа" поворачивала налево, а мотоцикл двигался в прямом направлении на высокой скорости.
На данный момент неизвестно, есть ли в ДТП пострадавшие.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что автоледи врезалась в фонарный столб на Институтском проспекте.
Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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