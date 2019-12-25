Автоледи врезалась в фонарный столб на Институтском проспекте

На место происшествия приехали две машины скорой помощи и сотрудники МЧС.

Утром 16 июля в Выборгском районе Петербурга произошла серьезная авария. Молодая автоледи за рулем иномарки врезалась в фонарный столб, а после перевернулась на бок. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Дорожный инцидент произошел около девяти утра на Институтском проспекте. Очевидцы рассказали, что девушка смогла избежать серьезных травм. Несмотря на это, на место происшествия приехали две машины скорой помощи и сотрудники МЧС. Информация о состоянии автоледи пока не поступала.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Макс Крошев