Грузовик с песком перевернулся на съезде с КАД на Волхонское шоссе

Легковушка оказалась в песке на съезде КАД на Волхонское шоссе. Песок вывалился из контейнера большегруза, который, по всей видимости, не справился с управлением.
Авария произошла днем 12 июля. По словам очевидцев, грузовик врезался в отбойник, после чего опрокинулся. Проезжая часть превратилась в песочницу, а проезжавший мимо "Форд" засыпало песком.
О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе погиб водитель.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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