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Грузовик с песком перевернулся на съезде с КАД на Волхонское шоссе
Сегодня, 17:05
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Грузовик с песком перевернулся на съезде с КАД на Волхонское шоссе

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Транспортное средство врезалось в отбойник.

Легковушка оказалась в песке на съезде КАД на Волхонское шоссе. Песок вывалился из контейнера большегруза, который, по всей видимости, не справился с управлением.

Авария произошла днем 12 июля. По словам очевидцев, грузовик врезался в отбойник, после чего опрокинулся. Проезжая часть превратилась в песочницу, а проезжавший мимо "Форд" засыпало песком. 

О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе погиб водитель. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, кад, песок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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