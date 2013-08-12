Грузовик с песком перевернулся на съезде с КАД на Волхонское шоссе

Транспортное средство врезалось в отбойник.

Легковушка оказалась в песке на съезде КАД на Волхонское шоссе. Песок вывалился из контейнера большегруза, который, по всей видимости, не справился с управлением.

Авария произошла днем 12 июля. По словам очевидцев, грузовик врезался в отбойник, после чего опрокинулся. Проезжая часть превратилась в песочницу, а проезжавший мимо "Форд" засыпало песком.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе погиб водитель.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб