Грузовик раздавил "Ладу" с людьми на трассе "Кола"

В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и 2 пассажирки.

Утром среды, 23 ноября, на трассе P-21 "Кола" в Волховском районе Ленобласти произошла авария с тремя пострадавшими. Большегруз MAN придавил Lada Largus в районе посёлка Юшково. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной аварийно-спасательной службы.

Транспортные средства двигались в попутном направлении. Грузовик съехал в кювет после столкновения и деформировал легковушку.

По предварительной информации, с места ДТП госпитализированы водитель и 2 пассажирки Lada. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что водителя выбросило из салона автомобиля в Шушарах.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО