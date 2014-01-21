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Грузовик раздавил "Ладу" с людьми на трассе "Кола"
Сегодня, 10:57
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Грузовик раздавил "Ладу" с людьми на трассе "Кола"

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В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и 2 пассажирки.

Утром среды, 23 ноября, на трассе P-21 "Кола" в Волховском районе Ленобласти произошла авария с тремя пострадавшими. Большегруз MAN придавил Lada Largus в районе посёлка Юшково.  Об этом сообщается в Telegram-канале региональной аварийно-спасательной службы.

Транспортные средства двигались в попутном направлении. Грузовик съехал в кювет после столкновения и деформировал легковушку.

По предварительной информации, с места ДТП госпитализированы водитель и 2 пассажирки Lada. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что водителя выбросило из салона автомобиля в Шушарах.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: дтп, лада, ленинградская область, трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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