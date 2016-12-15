В Петербурге водитель грузовика протаранил пассажирский терминал Пулково

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября.

В Петербурге водитель грузовика с бортовым питанием не рассчитал свои возможности и протаранил шестую ротонду терминала аэропорта Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности при организации полётов по факту столкновения 31 августа 2021 года в 01:30 автомобиля с бортовым питанием с 6 ротондой централизованного пассажирского терминала Пулково. пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что прокуратура проводит проверку после сообщения о подмене гробов в грузовом терминале Пулково.

Фото: пресс-служба СЗТП