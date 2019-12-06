Видео: грузовик растерял овощи на севере КАД

Комментаторы предположили, что кузов не выдержал такое количество товара.

Днем 6 марта по кольцевой автодороге рассыпались овощи. Их потерял грузовой автомобиль, очевидцы поделились кадрами с места события в социальных сетях.

Инцидент произошел на внешней стороне КАД в районе Шафировского проспекта. Что именно послужило причиной — ДТП или поломка кузова — неизвестно.

Происшествие не создало серьезных помех на дороги.

Пользователи Сети среди разбросанного "товара" заметили свёклу и картофель.

Ранее на КАД фура "уронила" столб.

Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург