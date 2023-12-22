Грузовик горел на КАД в Красногвардейском районе

Сигнал о возгорании поступил в 23:13. В 23:36 пожар был успешно потушен.

Вечером в среду, 13 марта, оперативный дежурный МЧС получил информацию о пожаре, который разгорелся на внутреннем кольце КАД в Красногвардейском районе. Площадь возгорания в грузовом автомобиле марки "Shacman" составила пять кв.м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал о возгорании поступил в 23:13. В 23:36 пожар был успешно потушен. Данных о пострадавших нет.

Для тушения огня было задействовано 10 спасателей и два специализированных автомобиля МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что на Октябрьской набережной утром в заброшенном доме горел мусор.

Фото: Piter.TV