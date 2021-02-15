Грузовик "Прогресс" с заплатками для трещин отправился на МКС

Выведение на орбиту заняло около девяти минут.

Грузовик "Прогресс", закреплённый за ракетой-носителем "Союз-2" с заплатками для трещин отправился на МКС. Также он везёт на станцию еду. Масса груза составила 2,5 тонны — из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров воды и около 1400 оборудования и материалов.

Это уже второй российский космический пуск в 2021 году. При этом данный пуск первый с Байконура — он совершён с 31-й площадки космодрома. Выведение на орбиту заняло около девяти минут.

Ранее космонавт показал лунный закат, снятый с МКС.

Видео: YouTube / RuSpace