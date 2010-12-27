В среду, 9 октября, грузовик "Почты России" застрял под мостом в Купчино. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Почта России не смогла... Ждите свои посылки "вовремя"
шутят горожане
Большегруз поймал железнодорожный мост на Южном шоссе у станции "Сортировочная". По подсчетам петербуржцев за неделю под мостом застряли два грузовика. Примечательно, что оба служба доставки.
Отметим, что в аварии никто не пострадал. В данный момент, службы вытаскивают грузовик "Почты России" из-под моста.
Ранее мы сообщали о том, что под предлогом ремонта петербуржец завладел машиной знакомой и продал ее.
Фото:дтп и чп петербург/вк
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