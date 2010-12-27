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Грузовик "Почты России" застрял под мостом в Купчино
Сегодня, 10:32
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IRINA_CHALKINA

Грузовик "Почты России" застрял под мостом в Купчино

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Водитель не рассчитал габариты своего транспортного средства.

В среду, 9 октября, грузовик "Почты России" застрял под мостом в Купчино. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

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шутят горожане

Большегруз поймал железнодорожный мост на Южном шоссе у станции "Сортировочная". По подсчетам петербуржцев за неделю под мостом застряли два грузовика. Примечательно, что оба служба доставки. 

Отметим, что в аварии никто не пострадал. В данный момент, службы вытаскивают грузовик "Почты России" из-под моста. 

Ранее мы сообщали о том, что под предлогом ремонта петербуржец завладел машиной знакомой и продал ее.

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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