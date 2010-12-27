Водитель не рассчитал габариты своего транспортного средства.

В среду, 9 октября, грузовик "Почты России" застрял под мостом в Купчино. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Почта России не смогла... Ждите свои посылки "вовремя" шутят горожане

Большегруз поймал железнодорожный мост на Южном шоссе у станции "Сортировочная". По подсчетам петербуржцев за неделю под мостом застряли два грузовика. Примечательно, что оба служба доставки.

Отметим, что в аварии никто не пострадал. В данный момент, службы вытаскивают грузовик "Почты России" из-под моста.

Ранее мы сообщали о том, что под предлогом ремонта петербуржец завладел машиной знакомой и продал ее.

Фото:дтп и чп петербург/вк