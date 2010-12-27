Под предлогом ремонта петербуржец завладел машиной знакомой и продал ее

Кроме того, мужчина похитил кошелек, мобильный телефон и документы.

В Петербурге осудили Тагира Магомадаева за мошенничество и кражу личных вещей и документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Мужчина предложил своей знакомой отремонтировать машину и получил от нее ключи и документы от транспортного средства. После этого злоумышленник продал авто через сервис "Авито.ру" за 200 тысяч рублей.

Кроме того, осужденный похитил у потерпевшей из квартиры кошелек, мобильный телефон и зарядку к нему. Общий ущерб составил 12 тысяч рублей. Также были украдены документы.

На суде мужчина признал свою вину в полном объеме. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали, что чиновник из МО "Народный" условный срок за мошенничество в сфере благоустройства.

Фото: Piter.TV