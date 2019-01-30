Грузооборот портов Ленобласти вырос почти на 6% за полгода

Лидером по показателю стал порт Усть-Луги.

За первые 6 месяцев 2023 года показатели грузооборота в портах 47-ого региона превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 5,8%. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Лидером по показателю традиционно стал порт Усть-Луги.

По словам вице-губернатора Ленинградской области Дмитрия Ялова, грузоотправители по-прежнему наращивают экспорт на новые рынки. В частности, через порт Высоцк впервые стартовала перевалка зерна в Африку.

Ранее мы сообщили о том, что годовая инфляция в Петербурге выросла до 3,6%.

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