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Грузия закрывает границу с РФ из-за коронавируса

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Ограничения коснуться не всех.

С 16 марта Грузия и РФ временно закрывает свою границу из-за рисков распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Решение было принято после разговора замминстра МИД РФ Григория Карасина и специального представителя по связям с РФ Зураба Абашидзе. Дипломаты пришли к выводу, что из-за угрозы распространения инфекции следует временно приостановить проход пассажиров между Грузией и Россией. 

Отмечается, что данное решение не касается тех граждан Грузии и РФ, кто хотят вернуться на родину. 

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Видео: Youtube/Ministry of Foreign Affairs of Russia

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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