Грузия планирует вернуть Абхазию и Осетию через переговоры с Россией

Нино Бурджанадзе, бывший спикер грузинского парламента, предложила представителям грузинского парламента осуществить переговоры с Россией касательно возвращения Грузии Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Призыв о начале переговоров с Россией был осуществлён на съезде опозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение", председателем партии стала сама Бурджанадзе.

"Урегулирование отношений с Россией и прямые переговоры имеют особую важность. Только прямой диалог сможет вернуть территории и найти пути решения проблем", - отметила председатель партии во время выступления на съезде партии.

Бурджанадзе также отметила, что переговоры с Россией необходимы, так как решить конфликт непосредственно с абхазской и южно-осетинской стороной у Грузии не выходит, нужно вмешательство независимой стороны - России.

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