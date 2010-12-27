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Грузия планирует вернуть Абхазию и Осетию через переговоры с Россией
Сегодня, 8:11
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Lolita.Dubovik98

Грузия планирует вернуть Абхазию и Осетию через переговоры с Россией

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Нино Бурджанадзе, бывший спикер грузинского парламента, предложила представителям грузинского парламента осуществить переговоры с Россией касательно возвращения Грузии  Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Призыв о начале переговоров с Россией был осуществлён на съезде опозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение", председателем партии стала сама Бурджанадзе. 

"Урегулирование отношений с Россией и прямые переговоры имеют особую важность. Только прямой диалог сможет вернуть территории и найти пути решения проблем", - отметила председатель партии во время выступления на съезде партии. 

Бурджанадзе также отметила, что переговоры с Россией необходимы, так как решить конфликт непосредственно с абхазской и южно-осетинской стороной у Грузии не выходит, нужно вмешательство независимой стороны - России.

Ранее мы публиковали видео столкновения лайнера и теплохода в Венеции.

Фото: pinterest.ru

Теги: мировые новости
Категории: Лента новостей, Новости России,

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