Видео: в Венеции столкнулись лайнер и теплоход

Очевидцы засняли происходящее на видео.

В воскресенье, 2 июня, на одном из Венецианских каналов круизный лайнер MSC Opera столкнулся с прогулочным теплоходом River Countess. Пользователи социальных сетей засняли происходящее и выложили в сеть. На борту теплохода находилось примерно 130 пассажиров. Все находившиеся на судне были эвакуированы, на место происшествия прибыли кареты скорой помощи и полиция.

Погибших, к счастью, нет, но некоторые участники происшествия обратились за медицинской помощью, некоторых пришлось доставать из воды.

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Видео: социальные сети