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Автомобиль "Яндекс.Драйва" опробовал подводное плавание
Сегодня, 10:34
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Lolita.Dubovik98

Автомобиль "Яндекс.Драйва" опробовал подводное плавание

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Водоплавающий автомобиль обнаружили на дне Малогорского пруда в Малых горках.

В группе Вконтакте "Транспортный коллапс. Красное село" пользователи опубликовали фото интересной находки со дна пруда. В Малых горках автомобиль каршеринговой службы "Яндекс.Драйв" полностью ушёл под воду.

Неизвестно, что стало причиной этого происшествия. В отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области никакой информации об утопленном транспорте не поступало.

Напомним, что полиция выяснила, был ли пьян виновник аварии в Петроградском районе.

Фото: ВК/ Транспортный коллапс. Красное село

 

Теги: дтп в спб, дтп каршеринг
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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