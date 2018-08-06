Автомобиль "Яндекс.Драйва" опробовал подводное плавание

В группе Вконтакте "Транспортный коллапс. Красное село" пользователи опубликовали фото интересной находки со дна пруда. В Малых горках автомобиль каршеринговой службы "Яндекс.Драйв" полностью ушёл под воду.
Неизвестно, что стало причиной этого происшествия. В отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области никакой информации об утопленном транспорте не поступало.
Напомним, что полиция выяснила, был ли пьян виновник аварии в Петроградском районе.
Фото: ВК/ Транспортный коллапс. Красное село
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