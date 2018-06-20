В Тбилиси умер актер Нодар Мгалоблишвили

Ему было 87 лет.

В Тбилиси в возрасте 87 лет скончался известный грузинский и советский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили. В последние месяцы он страдал от тяжелой болезни. Об этом сообщили грузинские СМИ в ночь на 27 марта.

Напомним, Мгалоблишвили сыграл десятки ролей в фильмах и сериалах. Известность в России ему принесла роль графа Калиостро в фильме Марка Захарова "Формула любви" (1984 год). Актер скончался в год 35-летия выхода на экраны этой кинокартины.

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Фото: kinopoisk.ru