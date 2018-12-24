В США скончался режиссер и сценарист Ларри Коэн

Ему было 77 лет.

В Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет умер режиссер и сценарист Ларри Коэн. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Вся команда #KingCohen оплакивает потерю своей звезды, героя и короля, #LarryCohen. Больше его бесподобных талантов было только его гигантское сердце. Влияние, которое он оказал на телевидение и кино, будет ощущаться всегда.

Говорится в сообщении

По информации The Hollywood Reporter, Коэн скончался 23 марта в окружении близких. О причинах смерти режиссера ничего не говорится. О месте и дате похорон сообщат позже.

Ларри Коэн написал сценарии к более чем 80 фильмам и сериалам. Среди самых известных его работ несколько эпизодов детективного сериала "Коломбо" (1973, 1974), фильмы "Черный цезарь" (1973), "Беспорядки в Гарлеме" (1973) и трилогия "Оно живо" (1974, 1978, 1987).

Ранее мы писали, что скончался заслуженный артист России Пётр Зайченко.

Фото: Facebook / Larry Cohen