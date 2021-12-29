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Груженная фура съехала в кювет под Кингисеппом

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Фуру помогал вытаскивать из кювета другой лесовоз с краном.

В понедельник, 7 февраля, в Ленинградской области фура с пиломатериалами съехали в кювет под Кингисеппом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Судя по кадрам, большегруз не смог вписаться в поворот. Кабина оказалась в кювете. Как рассказал автор поста в Telegram-канале "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн", фуру помогал вытаскивать из кювета другой лесовоз с краном. Данных о пострадавших не поступало. 

Ранее мы сообщали, что жесткая авария с двумя грузовиками произошла на углу Маршала Блюхера и Кондратьевского.

Видео: Telegram / ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн
 

Теги: деревья, кингисепп, лесовоз, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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