Груженная фура съехала в кювет под Кингисеппом

Фуру помогал вытаскивать из кювета другой лесовоз с краном.

В понедельник, 7 февраля, в Ленинградской области фура с пиломатериалами съехали в кювет под Кингисеппом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по кадрам, большегруз не смог вписаться в поворот. Кабина оказалась в кювете. Как рассказал автор поста в Telegram-канале "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн", фуру помогал вытаскивать из кювета другой лесовоз с краном. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что жесткая авария с двумя грузовиками произошла на углу Маршала Блюхера и Кондратьевского.

Видео: Telegram / ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн

