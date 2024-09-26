Груздев: в Казахстане открыто четыре тысячи совместных с РФ предприятий

По его словам, основными отраслями сотрудничества между странами являются химпромышленность, фармацевтика и машиностроение

В Казахстане открыто четыре тысячи совместных с РФ предприятий. Об этом заявил замминистра промышленности РФ Алексей Груздев. Его слова приводит "Sputnik Ближнее зарубежье".

По его словам, основными отраслями сотрудничества между странами являются химпромышленность, фармацевтика и машиностроение. Груздев подчеркнул, что совместные предприятия служат не только для нужд внутреннего рынка, но и для экспорта в третьи страны.

То, что происходит в рамках ЕАЭС, те условия, которые создаются для безбарьерного движения товаров, капитала, специалистов — все это и приводит к результатам. Алексей Груздев, замминистра промышленности РФ

Ранее мы сообщали, что Казахстан и РФ перевели более 85% расчетов в национальные валюты.

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