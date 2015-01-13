Казахстан и РФ перевели более 85% расчетов в национальные валюты

Серик Жумангарин прокомментировал санкции Британии и США.

Американское санкционное давление в отношении Московской биржи не сказались на торговом балансе между российской стороной и Казахстаном. Соответствующее заявление в интервью журналистам информационного агенства Sputnik сделал заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин. Иностранный чиновник пояснил, что Астана и Москва проводят свыше 85 процентов от финансовых расчетов в национальных валютах.

Больше 85% расчетов с Россией у нас уже давно идет в национальной валюте. Серик Жумангарин, замглавы кабмина Казахстана

Напомним, что американское министерство по финансам ввело запреты и ограничения против Московской биржи. В санкционный список дополнительно внесены Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу "Московская биржа"). Позже к таким санкциям против группы компаний присоединилась Великобритания.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье