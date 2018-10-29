Грузчик рассказал о способах защиты багажа от потери

Специалист объяснил, почему с сумками в аэропорту случаются казусы.

Грузчик британского аэропорта рассказал как пассажирам сохранить багаж в целости. Он рекомендовал брать чемоданы одинаковых размеров, если вы путешествуете с компанией. Это увеличит ваши шансы на одновременное получение сумок, так как в аэропортах складывают чемоданы по схожим габаритам.

Сумку не советуют нагружать больше 25 килограммов. У работников в аэропорту может не хватить сил аккуратно сложить тяжелый багаж. Из-за этого сданные вещи придут не в идеальном состоянии.

Специалист также не советует копить багажные бирки. Из-за большого количества бирок возникает путаница. Ваша сумка может улететь не в том направлении.Найденные на территории аэропортов вещи сотрудники хранят не более 30 дней. После этого сумки утилизируются.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/seattletimesdotcom