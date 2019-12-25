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В Пулково произошел сбой в багажной системе
Сегодня, 14:58
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В Пулково произошел сбой в багажной системе

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Отмечается, что неполадка коснулась 20 рейсов.

В петербургском Пулково в период с 11:00 до 13:00 6 августа зафиксировали технический сбой в багажной системе. Пассажиры столкнулись с неприбытием вещей в аэропорты назначения. 

Отмечается, что неполадка коснулась 20 рейсов, на них не были дозагружены отдельные места багажа. 

Представители аэропорта находятся в контакте с авиакомпаниями для отправки багажа в кратчайшие сроки. Весь объем будет направлен в аэропорты назначения ближайшими рейсами. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. 

Пресс-служба аэропорта Пулково 

Если вы не получите свой багаж, обратитесь в его розыск в аэропорту назначения. 

Ранее на Piter.TV: новая технология передачи данных пилотам тестируется во Внуково и Пулково. 

Фото: Piter.TV 

Теги: багаж, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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