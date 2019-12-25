В Пулково произошел сбой в багажной системе

В петербургском Пулково в период с 11:00 до 13:00 6 августа зафиксировали технический сбой в багажной системе. Пассажиры столкнулись с неприбытием вещей в аэропорты назначения.
Отмечается, что неполадка коснулась 20 рейсов, на них не были дозагружены отдельные места багажа.
Представители аэропорта находятся в контакте с авиакомпаниями для отправки багажа в кратчайшие сроки. Весь объем будет направлен в аэропорты назначения ближайшими рейсами. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Пресс-служба аэропорта Пулково
Если вы не получите свой багаж, обратитесь в его розыск в аэропорту назначения.
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Фото: Piter.TV
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