Группу подозреваемых в вымогательстве задержали в Москве

Преступники заставили бизнесмена передать им 30 тысяч рублей.

На территории российской столицы сотрудники Следственного комитета задержали девять подозреваемых в вымогательстве у директора магазина 30 тысяч рублей. Соответствующей информацией в Telegram-канале поделились представители надзорного ведомства по городу. Эксперты установили, что злоумышленники, представившись сотрудниками общественной организации, потребовали у бизнесмена в южной части Москвы денежные средства якобы за молчание о том, что он продает алкоголь несовершеннолетним гражданам. "Жертва" поверила им и передала деньги, после чего преступники скрылись с места преступления. На текущий момент подозреваемые задержаны. Государственное обвинение планирует ходатайствовать о применении меры пресечения в отношении подозреваемых.

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Фото и видео: Telegram / СК России